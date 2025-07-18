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أبو عبيدة: أوقعنا مئات جنود العدو بين قتلى وجرحى

06:15 م الجمعة 18 يوليه 2025

أبو عبيدة

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وكالات

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنه مضت 4 أشهر على استئناف العدو عدوانه بعد أن نقض العهود وانقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة

وأضاف أبو عبيدة أنه خلال الأشهر الماضية أوقعت المقاومة مئات جنود العدو بين قتلى وجرحى وآلاف المصابين بأمراض نفسية وصدمات

وتابع: "مجاهدونا يفاجئون العدو بتكتيكات وأساليب جديدة بعد استخلاصهم للعبر من أطول حرب ومواجهة بتاريخ شعبنا".

وأكمل أن المجاهدون حاولوا في الأسابيع الأخيرة تنفيذ عدة عمليات أسر للجنود الصهاينة، مشيرا إلى أن مقاومة غزة أعظم مدرسة عسكرية لمقاومة شعب في مواجهة محتليه في التاريخ المعاصر.


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أبو عبيدة جنود العدو حماس
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