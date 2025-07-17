سلوفينيا تفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير وتمنعهما من دخول أراضيها

وكالات

قال المراسل الإسرائيلي في موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد، الخميس، إن دولة سلوفينيا فرضت عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالي بتسلئيل سموتريتش.

وأشار افيد، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن سلوفينيا أعلنت الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب تصريحاتهما عن "الإبادة الجماعية".

🚨Slovenia has imposed sanctions on Israeli ultranationalist ministers Ben Gvir & Smotrich & declared them persona non grata over "genocidal" statements

🚨Why it matters: This is the first country in the European Union to impose sanctions on Ben Gvir and Smotrich — Barak Ravid (@BarakRavid) July 17, 2025

وتجعل الخطوة، سلوفينيا أول دولة أوروبية تفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين.

وفي أواخر يونيو الناضي، تعهد رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، بالتحرك ضد إسرائيل بالتنسيق مع دول أوروبية أخرى، إذا ما فشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة.