سلوفينيا تفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير وتمنعهما من دخول أراضيها

وكالات

قال المراسل الإسرائيلي في موقع "أكسيوس" الأمريكي باراك رافيد، الخميس، إن دولة سلوفينيا فرضت عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالي بتسلئيل سموتريتش.

وأشار افيد، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، إلى أن سلوفينيا أعلنت الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين شخصين غير مرغوب فيهما، بسبب تصريحاتهما عن "الإبادة الجماعية".

🚨Slovenia has imposed sanctions on Israeli ultranationalist ministers Ben Gvir & Smotrich & declared them persona non grata over "genocidal" statements

🚨Why it matters: This is the first country in the European Union to impose sanctions on Ben Gvir and Smotrich