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الاحتلال الإسرائيلي يشق محور جديد في خان يونس

10:15 ص الأربعاء 16 يوليه 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استكمال فتح محور "ماجين عوز" بطول 15 كيلومترًا والذي يفصل بين شرق وغرب خان يونس بقطاع غزة.


ونشر المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو في منشور على منصة "إكس" اليوم، يوضح موقع المحور الجديد.


ويواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 58 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 138 ألفًا آخرين.

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الاحتلال الإسرائيلي خان يونس قطاع غزة
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