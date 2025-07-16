الاحتلال الإسرائيلي يشق محور جديد في خان يونس

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استكمال فتح محور "ماجين عوز" بطول 15 كيلومترًا والذي يفصل بين شرق وغرب خان يونس بقطاع غزة.



ونشر المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، مقطع فيديو في منشور على منصة "إكس" اليوم، يوضح موقع المحور الجديد.

#عاجل عملية خاصة للفرقة 36: قوات اللواء 188 ولواء جولاني تستكمل فتح محور "ماجين عوز" في منطقة خان يونس



⭕️خلال الأسابيع الأخيرة، تعمل الفرقة 36 في منطقة خان يونس بهدف تدمير البنى التحتية الإرهابية والقضاء على العناصر الارهابية.



⭕️لقد استكملت قوات اللواء 188 ولواء جولاني فتح محور… pic.twitter.com/7OmzVISt5I — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 16, 2025



ويواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 58 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 138 ألفًا آخرين.