الأمم المتحدة: 35 ألف فلسطيني يعانون من أضرار في السمع بسبب الانفجارات

وكالات

أصدرت مجموعة الحماية الدولية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقريرا يسلط الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مؤكدة أن الأعمال العدائية المكثفة قضت على أي بيئة آمنة للمدنيين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وأوضح التقرير أن أكثر من 40 ألف طفل في غزة أصيبوا بجروح ناتجة عن الحرب، فيما يعاني أكثر من 35 ألف شخص من أضرار جسيمة في السمع بسبب الانفجارات المتكررة.

كما كشفت المجموعة الدولية، عن استهداف منهجي للبنية التحتية الصحية، حيث استشهد أكثر من 1580 عاملا في المجال الصحي و467 موظفا إغاثيا، مع تعرض المستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقمها لهجمات متعمدة.

وأشار التقرير إلى أن 47% فقط من مستشفيات القطاع تعمل بشكل جزئي، مما يفاقم الأزمة الصحية في المنطقة.

كذلك، أكدت المجموعة أن التهجير القسري المتكرر الذي طال حوالي 90% من سكان غزة ترك آثارا مدمرة، لا سيما على كبار السن وذوي الإعاقة، الذين يواجهون تحديات مضاعفة في ظل انهيار بيئة الحماية وضعف الخدمات الأساسية.