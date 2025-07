أمريكا تدرس منع موظفي سفارتها من السفر لمناطق بإسرائيل والضفة

وكالات

قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، إنها قد تمنع موظفيها وعائلاتهم من السفر لمناطق بإسرائيل والقدس والضفة بسبب الأحداث الجارية.

وذكرت السفارة الأمريكية، في بيان على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أنه يمكن أن تؤدي التوترات إلى إلغاء أو تقليص رحلات شركات الطيران من وإلى إسرائيل.

Updated to reflect the termination of authorized departure status for family members of U.S. government personnel and some non-emergency personnel.

In response to security incidents and without advance notice, the U.S. Embassy may further restrict or prohibit U.S. government… pic.twitter.com/3igCDJ9PX8