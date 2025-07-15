إعلان

أمريكا تدرس منع موظفي سفارتها من السفر لمناطق بإسرائيل والضفة

11:34 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، إنها قد تمنع موظفيها وعائلاتهم من السفر لمناطق بإسرائيل والقدس والضفة بسبب الأحداث الجارية.

وذكرت السفارة الأمريكية، في بيان على حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، أنه يمكن أن تؤدي التوترات إلى إلغاء أو تقليص رحلات شركات الطيران من وإلى إسرائيل.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة ومناطق الضفة الغربية ومخيماتها والقيام بهدم المنازل وتهجير واعتقال السكان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا السفارة الأمريكية إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - المركزي يقرر عودة البنوك للعمل إلى الساعة 3 عصرا بدلا من 5 مساء اليوم
"أنت حالق دقنك ليه"؟ د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد: لدينا تنمر ديني