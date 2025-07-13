رام الله - (د ب أ)

أفاد مسؤول فلسطيني اليوم الأحد بأن هناك جهود دولية وتحضيرات جارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك نهاية الشهر الجاري، يهدف إلى بحث آليات تنفيذ حل الدولتين في إطار الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن المملكة العربية السعودية وفرنسا بدأتا بالفعل في توزيع الدعوات لحضور المؤتمر، الذي من المقرر عقده في الثامن والعشرين من يوليو الجاري.

وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر، الذي يحمل اسم مؤتمر "فلسطين الدولي"، منتصف يونيو الماضي، إلا أن تصعيدا عسكريا إسرائيليا ضد إيران أدى إلى تأجيله، بحسب ما أعلنته السلطات الفرنسية حينها. ويعقد المؤتمر برعاية مشتركة من باريس والرياض، وتدعمه الأمم المتحدة.

وأوضح عوض الله أن التحضير للمؤتمر يشمل اجتماعات مكثفة على مستوى لجان عمل متعددة الجنسيات، ضمن ثماني لجان متخصصة، بهدف وضع خطوات عملية لتطبيق حل الدولتين، مشيرا إلى أن الجهود تنطلق من اعتبار الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة أساسية نحو تسوية شاملة ودائمة، وإنهاء الاحتلال، وتفعيل دور الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانج، قد اعتبر خلال تصريحات الشهر الماضي أن المؤتمر يشكل "فرصة حاسمة" للمضي قدما نحو تنفيذ حل الدولتين، مشددا على أن الصراع "لن يحل عبر الحروب أو الاحتلال الدائم، بل من خلال قيام دولتين مستقلتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام".

وتتمتع فلسطين منذ عام 2012 بوضع "دولة غير عضو" في الأمم المتحدة، وتسعى منذ سنوات إلى الحصول على اعتراف دولي أوسع بدولتها ضمن حدود عام 1967، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.