الأونروا: زيادة في عدد حالات سوء التغذية بغزة



وكالات

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن عيادتها بقطاع غزة شهدت زيادة في عدد حالات سوء التغذية مع بدء الحصار الإسرائيلي منذ مارس الماضي.



وأضافت الأونروا أن فرقها تواصل العمل في غزة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا رغم النقص الحاد في الإمدادات الأساسية للعلاج.



وأمس السبت، حذرت الوكالة من أن عدم توفر الماء النظيف في غزة واكتظاظ الملاجئ وحرارة الصيف قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة.



وطالبت الأونروا برفع الحصار والسماح لها باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية بما في ذلك مستلزمات النظافة إلى غزة.



وقالت الوكالة الأممية، إن إمدادات غذائية وطبية مُنقذة للحياة مهددة بالتلف بعد انتظارها دخول غزة لأكثر من 4 أشهر، مؤكدة أن الاتهامات بتحويل المساعدات إلى حماس "لم تُطرح رسميًا ولم تُثبت بأدلة".



وشددت على أنه يجب التحرك فورًا لإنهاء الانتهاكات وتمكين الأمم المتحدة من أداء مهامها في غزة، وعلى ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في القطاع ورفع الحصار وإطلاق سراح الأسرى.