وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه راض عن المعلومات التي قدمتها أجهزة إنفاذ القانون والهيئات الأمنية المختصة، حول محاولة اغتيال تعرض لها قبل عام.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية: "تلقيت تقارير من مكتب التحقيقات الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، ومن جميع الجهات، ووزارة العدل، عدة مرات. وقد كنت راضيا عن ذلك. كان لا بد من وجود شخص ما تابع لهم في المبنى – كانت غلطة فعلا. كان يجب عليهم الاتصال بالشرطة المحلية. تم ارتكاب عدة أخطاء ما كان ينبغي حدوثها. لكنني كنت راضيا عن الصورة الكبيرة بشكل عام. لدي ثقة في هؤلاء الأشخاص. إنهم أشخاص موهوبون، مروا بيوم كان سيئا، وأعتقد أنهم يدركون ذلك"، وفقا لروسيا اليوم.

وكان ترامب قد تعرض لمحاولتي اغتيال قبل عودته إلى البيت الأبيض، من بينها واحدة في باتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو 2024، في تجمع انتخابي.

وخلالها أصيب ترامب برصاصة في أذنه، وقتل أحد الحضور، وأصيب اثنان آخران. وأعلن جهاز الخدمة السرية أنه قتل المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، والذي أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المنصة حيث كان يقف ترامب.

واضطرت رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكية في تلك الفترة، كيمبرلي شيتل، للاستقالة وسط انتقادات لفشل الجهاز.

وقد كشفت لجنة مستقلة حققت في محاولة الاغتيال عن وجود إخفاقات متعددة في الجهاز، أدت في النهاية إلى عدم إحباط الهجوم.

لم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل ومكتب الشريف المحلي لطلبات وكالة أنباء نوفوستي للحصول على معلومات حول التحقيق في الحادثة ونتائجه.

وأعلن جهاز الخدمة السرية أنه تم إيقاف ستة عملاء عن العمل عقب تحقيق داخلي.