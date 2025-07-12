

وكالات

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية بنسبة 30% على المكسيك وعلى بضائع الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على صادرات اليابان وكوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة، ورسوم أعلى على السلع التي يتم شحنها عبر البلدين.

ووجه ترامب رسالتين شبه متطابقتين إلى رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو، والرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج.

ونشر ترامب الرسالة التي أرسلها إلى شيجيرو في منشور على منصته "تروث سوشيال"، قائلًا: "اعتبارًا من 1 أغسطس، سنفرض على اليابان تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على أي وجميع المنتجات اليابانية المرسلة إلى الولايات المتحدة، منفصلة عن جميع التعريفات القطاعية".

وبرر الرئيس الأمريكي فرض هذه الرسوم الجديدة على اليابان وكوريا الجنوبية بأن علاقة البلدين التجارية مع واشنطن كانت "للأسف، بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل".