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حماس تدين عقوبات واشنطن على ألبانيزي

03:09 م الجمعة 11 يوليو 2025

حركة حماس

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وكالات
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن فرض واشنطن عقوبات على المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي تعبير صارخ عن انحيازها لجرائم الحرب الصهيونية.

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على ألبانيزي، التي وثقت الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بقطاع غزة في عدة تقارير، وطالبت بملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها.

وفي أحدث تقاريرها الصادر هذا الشهر، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.

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