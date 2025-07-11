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وزير إسرائيلي: الصفقة الجيدة ستحظى بأغلبية واضحة

11:53 ص الجمعة 11 يوليه 2025

وزير الثقافة الإسرائيلي وعضو الليكود ميكي زوهار

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وكالات

قال وزير الثقافة الإسرائيلي وعضو الليكود ميكي زوهار إن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش لن يسقطا الحكومة والصفقة الجيدة ستحظى بأغلبية واضحة.

ومقابل نبرة التهدئة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أن يبدو بها، واصل وزراء اليمين المتطرف بالحكومة دعواتهم لرفض التفاوض، إذ قال وزير الأمن إيتمار بن غفير "إنه كلما ازداد التفاوض على صفقات متهورة تزداد دوافع حماس لتنفيذ مزيد من عمليات الخطف".

وفي السياق نفسه، حذّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أن الانسحاب من مناطق سيطر عليها الجيش الإسرائيلي يعد طعنة في ظهر الجنود وعائلات من سقطوا في المعارك.

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ميكي زوهار وزير الثقافة الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتسلئيل سموتريتش نتنياهو
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