(د ب أ)

أعلنت الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن إسرائيل وافقت على "خطوات مهمة" لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأضافت كالاس في بيان، أن إسرائيل وافقت على زيادة كبيرة في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة يوميا، وعلى فتح عدد من المعابر الحدودية الإضافية، وإعادة فتح طرق دخول المساعدات، بالإضافة إلى تمكين توزيع الإمدادات الغذائية، التي تشمل المخابز والمطابخ العامة.

وتشمل الإجراءات الإضافية استئناف توصيل الوقود إلى المرافق الإنسانية، وحماية عمال الإغاثة، وإصلاح البنية التحتية الحيوية، التي تشمل مرافق الكهرباء والمياه.

وأوضحت: "هذه الإجراءات تنفذ أو سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، مع التفاهم المشترك على ضرورة توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى السكان مباشرة، مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات لضمان عدم تحويل المساعدات إلى حماس".

وجاء الاتفاق بينما سقط 10 أطفال وخمسة بالغين قتلى جراء غارة إسرائيلية أثناء انتظارهم الرعاية الطبية خارج إحدى العيادات، حسبما ذكرت وكالة انباء أسوشيتد برس (أ ب).

وجاء الاتفاق بينما بدت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في المستقبل القريب تضعف بينما يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمغادرة واشنطن بعد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وما زال المسؤولون الأمريكيون يتمسكون بالأمل في تحقيق تقدم بعد إعادة بدء المفاوضات رفيعة المستوي، بوساطة مصرية وقطرية ومشاركة مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، حسبما أفادت وكالة (أ ب).

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين أثناء زيارة للعاصمة الماليزية، كوالالمبور: "لقد صرنا أقرب مما كنا عليه منذ فترة طويلة، وما زال لدينا أمل، لكننا نقر بأن هناك بعض التحديات في الطريق"، وفق وكالة (أ ب).