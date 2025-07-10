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واشنطن تستأنف إرسال أسلحة لأوكرانيا بعد وقف مؤقت من البنتاجون

01:45 ص الخميس 10 يوليو 2025

واشنطن تستأنف إرسال أسلحة لأوكرانيا أرشيفية

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واشنطن - (أ ب)

استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد أسبوع من إصدار وزارة الدفاع (بنتاجون) توجيها بتعليق بعض عمليات التسليم مؤقتا.

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) الأربعاء، إن الأسلحة التي يجري إرسالها حاليا تشمل قذائف عيار 155 ملم وصواريخ دقيقة التوجيه تعرف باسم (جي إم إل آر إس). ولم يتضح بعد متى بدأ نقل هذه الأسلحة تحديدا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أصدر قرار التوقف المؤقت الأسبوع الماضي للسماح للبنتاجون بتقييم مخزوناته من الأسلحة، وهي خطوة فاجأت البيت الأبيض، إلا أن البنتاجون نفى أن يكون هيجسيث قد اتخذ هذا القرار دون التشاور مع الرئيس ترامب.

وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لكون التفاصيل التي قدماها لم تعلن بشكل رسمي بعد.

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