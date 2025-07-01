تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في تايوان

تايبيه- (د ب أ)

من المتوقع أن تظل درجات الحرارة في تايوان مرتفعة اليوم الثلاثاء، بسبب تأثير نظام ضغط مرتفع مستمر من المحيط الهادئ، حيث أصدرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء من البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) عن الإدارة المركزية للأرصاد الجوية القول، إنه قد تم إصدار تحذير باللون "البرتقالي" بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مدينة تايبيه الجديدة شمالي البلاد وفي مقاطعة تشانجهوا بوسط تايوان، ما يشير إلى وصول درجات الحرارة العظمى اليومية إلى 36 درجة مئوية لثلاثة أيام متتالية.

وأضافت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية أنه ثمة تحذيرات باللون "الأصفر" صدرت لنفس السبب في مدينة تاويوان شمالي البلاد، وفي مدينة تايتشونج ومقاطعة نانتو بوسط تايوان، وفي مقاطعات يونلين وتشيايي وبينجتونج، ومدن تشيايي وتاينان وكاوهسيونج جنوبي البلاد، ومقاطعة هوالين شرقا.

ويعني التحذير باللون "الأصفر" من ارتفاع درجات الحرارة العظمى اليومية في هذه المناطق، احتمالية أن تصل درجات الحرارة العظمى اليومية هناك إلى 36 درجة مئوية، وقد تتجاوزها.