إدارة ترامب تتهم جامعة هارفارد بالترويج لمعاداة السامية

واشنطن - (د ب أ)



اتهمت الحكومة الأمريكية، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، جامعة هارفارد بتقاسم المسؤولية عن الحوادث المعادية للسامية في الحرم الجامعي.



وجاء في رسالة إلى رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر، وتم نشرها اليوم الاثنين، أن جامعة هارفارد ظلت غير مكترثة عن عمد في بعض الحالات، وفي حالات أخرى كانت الجامعة مشاركا متعمدا في المضايقات المعادية للسامية التي تعرض لها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفون اليهود.



كما جاء في الرسالة أن الجامعة تنتهك قانون الحقوق المدنية، وإذا لم تقم الجامعة بإجراء تغييرات فورية، فإنها ستواجه سحب كل التمويل الفيدرالي، وقد يؤدي ذلك أيضا إلى توتر علاقتها مع الحكومة الأمريكية.



وتأتي هذه الرسالة في إطار عداء طويل الأمد بين إدارة ترامب وجامعات مثل هارفارد، التي تتهمها بالتحيز لليسار الليبرالي وعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد معاداة السامية.



