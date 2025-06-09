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تحطم طائرة على متنها 6 أفراد في المحيط الهادئ قبالة سواحل الولايات المتحدة

06:12 م الإثنين 09 يونيو 2025

تحطم طائرة في المحيط الهادي

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سان دييجو - (أ ب)

تحطمت طائرة تحمل ستة أشخاص في المحيط الهادئ قبالة سواحل مدينة سان دييجو الأمريكية، فيما يعكف خفر السواحل على تحديد موقع الحطام.

وصرح مسؤولون في خفر السواحل أنه تم تحديد نطاق سقوط الطائرة بالقرب من منطقة بوينت لونا على بعد ثمانية كيلومترات من سواحل مدينة سان دييجو، وبدأت عمليات البحث عن الحطام في منطقة يصل عمق المياه فيها إلى حوالي 200 قدم (61 مترا).

وذكرت هيئة الطيران الاتحادية الأمريكية أن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 414 وتعمل بمحركين تحطمت في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف مساء أمس الأحد بعد إقلاعها بفترة قصيرة، وتشير بيانات موقع "فلايت أواير دوت كوم" لبيانات الرحلات الجوية أن الطائرة كانت متجهة إلى فينيكس.

وأكد المجلس الوطني لسلامة النقل في الولايات المتحدة أنه يجري تحقيقا بشأن الحادث.

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