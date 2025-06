ترامب يتعثر على سلم الطائرة الرئاسية في ولايته الثانية (فيديو)

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشهد تعثر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء صعوده إلى طائرة "آير فورس وان"، وذلك أثناء طريقه إلى منتجع كامب ديفيد، رفقة وزير الخارجية ماركو روبيو.

ووقعت الحادثة بعد دقائق من حديث ترامب البالغ من العمر 78 عامًا للصحفيين في مدينة هاجرستاون بولاية ماريلاند، حيث سُئل عن موقفه من الاحتجاجات المتزايدة في مدينة لوس أنجلوس، التي اندلعت عقب مداهمات واعتقالات بحق مهاجرين غير شرعيين، والتي لاقت انتقادات واسعة من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي الفيديو فقد ترامب توازنه أثناء صعود الدرج قبل أن يتمسك بالحاجز الجانبي لتفادي السقوط. ولم يكن وحده في هذا الموقف، إذ أظهر الفيديو أيضًا تعثر ماركو روبيو، الذي صعد خلفه، في نفس النقطة من السلم.



وأعادت الواقعة لى الأذهان حوادث مماثلة تعرض لها الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن خلال ولايته، حيث تعثر أكثر من مرة أثناء صعوده للطائرة الرئاسية أو أثناء مشاركته في فعاليات عامة. وقد استغل ترامب نفسه هذه الحوادث في السابق للسخرية من بايدن، ووصفها بأنها "مؤشر على ضعف بدني وذهني".

When they show you the video of Trump stumbling upon climbing the stairs into Air Force One, remember to show them the full version where secretary Rubio stumbled there as well. pic.twitter.com/7UOfpFGfnC