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خبير إيراني يتوقع استئناف إسرائيل والولايات المتحدة عملياتهما ضد إيران الأسبوع المقبل

01:09 م الإثنين 30 يونيو 2025

إيران وإسرائيل وامريكا

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وكالات

قال الدكتور إبراهيم متقي، الخبير الإيراني في الشؤون الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تعتزمان استئناف عملياتهما العسكرية ضد إيران في موعد أقصاه الأسبوع المقبل.

وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، علّق متقي على وقف إطلاق النار الحالي، موضحًا أن كل طرف يفسّر هذا الوقف بطريقته. فبالنسبة لواشنطن وتل أبيب، يمثل هدنة مؤقتة لإعادة تنظيم الصفوف وتعزيز القدرات، في حين أن طهران تنظر إليه كفرصة للتهدئة طالما لم تتعرض لاعتداء مباشر.

وتساءل متقي إن كانت إسرائيل وأمريكا ستلتزمان بالفعل بهذا التوقف، مرجحًا – استنادًا إلى المعطيات – أن تعاود إسرائيل هجماتها بدعم أمريكي ميداني وعملي خلال أيام.

وأضاف أن من الخطأ أن تتعامل المؤسسات الإيرانية، سواء المدنية أو العسكرية، مع وقف إطلاق النار باعتباره أمرًا دائمًا، محذرًا من موجة تصعيد جديدة قد تشمل استهداف مواقع استراتيجية وشخصيات بارزة.

وأكد على ضرورة أن تستعد المنظومة الدفاعية الإيرانية لمرحلة جديدة تعتمد على تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والميكروترونيك، مع التركيز على تشتيت الأهداف وحمايتها.

كما شدد على خطورة الاعتقاد بأن العدو في حالة تراجع، داعيًا إلى التخلص مما وصفه بالتفاؤل غير الواقعي، وفهم طبيعة التهديدات بعمق.

وفي السياق نفسه، اعتبر الخبير السياسي مجيد عباسي أن الهدنة لا يجب أن تتحول إلى فرصة للعدو كي يعيد ترتيب أوراقه، مؤكدًا أهمية استعادة السيطرة على الفضاء السيبراني وتفعيل الإنترنت الوطني، إلى جانب طرد المفتشين الدوليين، في مواجهة ما وصفها بـ"الحرب الهجينة" المقبلة.

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إيران وإسرائيل لدكتور إبراهيم متقي استئناف عملياتهما العسكرية
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