

وكالات

أعلنت قناة ONT التلفزيونية، أن لجنة أمن الدولة في بيلاروس أحبطت هجوما كان يجري التحضير له على منشآت استراتيجية في البلاد.

وجاء في تقرير القناة التلفزيونية: "نفذت لجنة أمن الدولة عملية خاصة متعددة المراحل أُطلق عليها اسم "غاربون".

ونتيجة لذلك، تمكنت من إحضار مُنظّم المجموعة، التي كانت تعد طائرات مسيّرة هجومية لتفجير منشآت استراتيجية بيلاروسية، من خارج البلاد.

واستمرت هذه العملية 732 يوما، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت إلى أن القوى المدمرة لم تهدأ بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2020 وهي تخطط لشن هجوم عنيف على البلاد.

وأكدت أن ذروة عملية الاستخبارات الخارجية التي نفَّذتها المخابرات البيلاروسية كانت تسليم بافل بيليوتين إلى مينسك. مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى لاحقا.