نتنياهو: فُتحت أمامنا العديد من الفرص أولها إنقاذ الأسرى

تل أبيب - (د ب أ)

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منشأة جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك) في جنوب إسرائيل، حيث تلقى إحاطة استخباراتية وعرضا حول عمليات الشاباك في مختلف الساحات.

وخلال الزيارة، قال نتنياهو: "أزلنا تهديدا فوريا لوجودنا، بل تهديدين قاتلين لوجودنا. أود أن أبلغكم، وكما تعلمون بالتأكيد، أن العديد من الفرص قد فُتحت الآن بعد هذا الانتصار. أولاً وقبل كل شيء، لإنقاذ الأسرى".

وأضاف: "بالطبع سيتعين علينا أيضا حل قضية غزة، وهزيمة حماس، وأعتقد أننا سننجز كلا المهمتين".

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا في وقت سابق اليوم الأحد، إلى إحراز تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في حرب غزة، وإلى إبرام اتفاق يوقف القتال في الصراع المستمر منذ 20 شهرا، في الوقت الذي يبدو فيه أن إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه يجري وضع خطط لزيارة نتنياهو، إلى واشنطن خلال الأسابيع المقبلة، في إشارة إلى احتمال وجود تقدم نحو اتفاق جديد.