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الحرس الثوري الإيراني يهدد بقتل أمريكيين في المنطقة

11:15 م السبت 28 يونيو 2025

محمد رضا نقدي

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وكالات

أكد مسؤول التنسيق في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي، السبت، أن التهديدات ضد مراجع طهران الدينية لن تمر دون عقاب حتى لو فشلوا في تنفيذها.

وأوضح نقدي، أن المساس بالمراجع الدينية سينتج عنه أسر أو قتل أمريكيين في المنطقة، مشيرا إلى أن إيران استخدمت أقل من 5% من إمكاناتها خلال مواجهتها مع العدو.

وقبل أيام، قالت القناة 13 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الأسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل كانت تعتزم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي لكن الفرصة لم تسنح لذلك.

وأوضح كاتس: "لو أننا أبصرناه لكنا قضينا عليه"، مضيفا "أردنا اغتياله، لكن لم تسنح فرصة عملية لفعل ذلك".

وفي رده على سؤال عما إذا كانت إسرائيل طلبت موافقة الولايات المتحدة على اغتيال خامنئي، أكد كاتس "لسنا بحاجة إلى إذن للقيام بهذه الأمور".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردًا على سؤال بشأن إمكانية اغتيال المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي: "أصدرت تعليمات بأنه لن يتمتع أحد بالحصانة في إيران".

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية نقلت عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الرئيس دونالد ترامب عارض خطة إسرائيلية لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

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