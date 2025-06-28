غزة - (د ب أ)



قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن 81 شخصا على الأقل استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة في الـ 24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة أن 422 فلسطينيا آخر أصيبوا جراء الهجمات الجديدة، وفي أحدث البيانات حول حصيلة الشهداء في غزة منذ نشوب الحرب بلغ 56412، ولم يتسن التحقق من البيانات بصورة مستقلة.



ويتم الاستناد في الأعداد إلى الجثامين التي ينقلها ذوي الشهداء إلى المستشفيات التي تعمل حاليا في ظل القيود المشددة، فيما لا يزال آلاف الفلسطينيين مفقودين وتحت الأنقاض ولا تستطيع عناصر الإغاثة الوصول إليهم.