سرايا القدس تعلن تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بخان يونس

وكالات

قالت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إن مقاتليها فجروا عبوة شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية متوغلة في شارع 5 شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأمس الجمعة، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس.

وقالت القسام في بيان الجمعة إنها "تدك بالاشتراك مع سرايا القدس تحشدات العدو في محيط مسجد حليمة جنوب المدينة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد الضباط والجنود الإسرائيليين القتلى 879، إضافة إلى 6012 جريحًا، وفق معطيات جيش الاحتلال على موقعه الإلكتروني.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.