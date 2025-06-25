وكالات

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إسرائيل بمواصلة ارتكاب "مجازر جماعية" ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكداً أن سلوكها لا يحتمل وأن العالم لا يمكنه التزام الصمت حيال الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.

وفي تصريحات له على هامش قمة حلف الناتو في لاهاى، شدد أردوغان على أن "لا يوجد إنسان بضمير حي يمكنه السكوت عن الجرائم الإسرائيلية"، مضيفاً أن إسرائيل لا يمكن أن تحقق الأمن والسلام عبر ارتكاب المجازر وإغلاق المعابر ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأخيرة "أدت إلى توتر الأوضاع في المنطقة"، محذراً من أن اللجوء إلى العنف والهجمات لن يؤدي إلى أي حل دائم.

وتابع: نأمل أن يتحول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران إلى هدوء دائم وعلى الجميع ضمان السلام بالشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحل الدائم للمشاكل مع إيران يمكن التوصل إليه عبر الدبلوماسية والمفاوضات.

وفي هذا السياق، دعا أردوغان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "الضغط من أجل تحقيق السلام العادل في المنطقة"، مؤكداً أن تركيا دولة سلام في المنطقة والإقليم، وتبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.

واختتم الرئيس التركي تصريحاته بالتأكيد على أن أنقرة ستبقى دوماً إلى جانب المظلومين في غزة.