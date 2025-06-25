نتنياهو: هذا يوم بالغ الصعوبة على إسرائيل

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "هذا يوم بالغ الصعوبة على شعب إسرائيل ونتألم لسقوط 7 من مقاتلينا في غزة خلال المعركة ضد حماس".



وصباح اليوم الأربعاء، أقر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين، بأن الجيش فشل في عملية إنقاذ الجنود الذين تعرضوا لانفجار عبوة ناسفة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



ووصف المتحدث الإسرائيلي هذا الصباح بالصعب على جميع الإسرائيليين بعد خسارة 7 جنود في معارك جنوب قطاع غزة.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ضابط و6 جنود في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد حديث وسائل إعلام عبرية عن مقتل 4 جنود وإصابة 17 في كمين مركب تعرض له جنود الاحتلال في خان يونس.



كما أفاد الجيش بإصابة 16 آخرين من كتيبة الهندسة القتاليّة (605) في كمين المقاومة بخان يونس، مشيرًا إلى أن الجنود السبعة احترقوا بالكامل بعد انفجار عبوة ناسفة بمدرعة هندسية من نوع "بوما" في خان يونس، وعملية إجلائهم من المكان كانت صعبة.



ووصفت وسائل إعلام عبرية مقتل الضابط والجنود بخان يونس جنوبي القطاع بأنه أصعب الأحداث التي تعرض لها الجيش خلال الأشهر الأخيرة.