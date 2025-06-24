ترامب غاضب من نتنياهو: لست راضيًا عن إسرائيل

وكالات

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب شن جيش الاحتلال هجومًا على مناطق مختلفة في إيران منها العاصمة طهران، بعد نحو ثلاث ساعات من بدء اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ترامب: "إسرائيل، بمجرد إبرامنا الاتفاق، خرجت وألقت حمولة من القنابل لم أرَ مثلها من قبل. أكبر حمولة رأيناها"، مضيفًا "لست راضيًا عن إسرائيل. كما تعلمون، عندما أقول: حسنًا، لديكم الآن 12 ساعة، لا تخرجون في الساعة الأولى وتُلقون بكل ما لديكم عليهم. لذا، لست راضيًا عنهم".

كما أشار في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض اليوم وقبل توجهه إلى هولندا لحضور قمة الناتو، إلى أنه ليس راضيًا عن إيران أيضًا، "لكنني مستاء حقًا إذا انسحبت إسرائيل هذا الصباح بسبب صاروخ واحد لم يسقط، أُطلق، ربما عن طريق الخطأ، ولم يسقط". وتابع، مكررًا استيائه: "لست راضيًا عن ذلك".

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال مصدر في البيت الأبيض لـ"أكسيوس"، إن ترامب كان غاضبًا خلال المكالمة، واستخدم نبرة مباشرة وصارمة لم يسبق لها مثيل في حديثه مع نتنياهو.

واتهم ترامب، اليوم الثلاثاء، كلًا من إسرائيل وإيران بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أُعلن مؤخرًا صباح اليوم، معربًا عن استيائه من التصرفات التي وصفها بـ"غير المسؤولة" من كلا الطرفين.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض اليوم، إن "إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار"، مضيفًا: "لست راضيًا عن إيران أيضًا، لكنني حقًا لست راضيًا عن إسرائيل"، في إشارة إلى التصعيد العسكري الذي تواصل رغم جهود التهدئة.