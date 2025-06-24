الصين تعرض أسلحة جديدة سبتمبر المقبل

بكين - (أب)

تعتزم الصين تنظيم مسيرة عسكرية في الثالث من سبتمبر المقبل، بمناسبة الذكرى الـ80 لاستسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية، كما ستعرض أحدث أسلحة جيش التحرير الشعبي الصيني.

وقال وو زيكي، الذي يعد مسؤولا بارزا بالجيش الصيني، إنه من المقرر أن يلقى الرئيس الصيني وقائد الجيش شي جين بينج خطابا بهذه المناسبة، التي ستشهد عرض " نوعا جديدا من القدرات القتالية" وتشمل أسلحة تفوق سرعة الصوت ومجموعة من المعدات الإلكترونية.

ويعد الجيش الصيني أكبر جيش في العالم، حيث يبلغ قوامه أكثر من مليونين، كما يمتلك ترسانة متزايدة في التطور من الصواريخ و حاملات طائرات ومقاتلات.

ويذكر أن اليابان قامت بغزو الصين خلال عام 1937، وسيطرت على معظم شرق الصين. وخاض القوميون معظم القتال ضد اليابان ، وانسحبوا لاحقا إلى جزيرة الصين، عقب أن طردهم الشيوعيون من البر الرئيسي.