إن بي سي نقلا عن مصدر: إيران وافقت على وقف النار مع إسرائيل

وكالات

قالت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع أمير قطر وأخبره أن واشنطن أقنعت إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار مع إيران.

وأشار المصدر، إلى أن ترامب طلب مساعدة قطر في إقناع إيران بالموافقة على وقف النار، موضحا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس نسّق مع رئيس الوزراء القطري بشأن تفاصيل الاتفاق الذي وافق عليه الإيرانيون.

وأكد المصدر، أن الاتفاق تم تنسيقه على أعلى مستوى من جانب الرئيس ترامب ونائبه والأمير القطري تميم بن حمد ورئيس الوزراء القطري بشكل مباشر.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن إيران وإسرائيل لم تستجيبا للتعليق على أنباء موافقتهما على وقف لإطلاق النار.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه تم الاتفاق بشكل كامل بين إيران وإسرائيل على وقف كامل لإطلاق النار.

وكتب ترامب في منشور على "تروث سوشيال" "تهانينا للجميع! لقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل (بعد حوالي 6 ساعات من الآن، عندما تنتهي إسرائيل وإيران وتكملان مهامهما النهائية الجارية!)، لمدة 12 ساعة، وعند هذه النقطة سيتم اعتبار الحرب منتهية!".

وأوضح ترامب: "رسميًا، ستبدأ إيران وقف إطلاق النار، وفي الساعة الثانية عشرة، ستبدأ إسرائيل وقف إطلاق النار، وفي الساعة الرابعة والعشرين، سيحيي العالم رسميًا نهاية حرب الـ 12 يومًا. خلال كل وقف لإطلاق النار، سيبقى الجانب الآخر مسالمًا ومحترمًا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "على افتراض أن كل شيء يعمل كما ينبغي، وهو ما سيحدث، أود أن أهنئ كلا البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن نسميه (حرب الـ 12 يومًا)".

وتابع ترامب: " هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وتدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكنها لم تفعل ذلك، ولن تفعل ذلك أبدًا! بارك الله في إسرائيل، بارك الله في إيران، بارك الله في الشرق الأوسط، بارك الله في الولايات المتحدة الأمريكية، وبارك الله في العالم".