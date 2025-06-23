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جيش الاحتلال يحذر سكان طهران: ابتعدوا عن المواقع العسكرية

05:49 م الإثنين 23 يونيو 2025

تصاعد الدخان فوق مستودع نفط في طهران

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أنه أسقط عشرات الطائرات المسيّرة التي أُطلقت من إيران، مستخدماً ما وصفه بـ"تقنيات الحرب الإلكترونية المتطورة"، مؤكداً عزمه على مواصلة استهداف مواقع عسكرية داخل الأراضي الإيرانية خلال الأيام المقبلة.

وفي بيان له، وجّه الجيش تحذيراً مباشراً إلى سكان العاصمة الإيرانية طهران، داعياً إياهم إلى الابتعاد عن مصانع إنتاج الأسلحة والمقار العسكرية والأمنية التابعة للنظام الإيراني، مشيراً إلى أنها ستكون ضمن بنك أهدافه في المرحلة المقبلة.

وأكد البيان أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تأتي في سياق الرد على التهديدات الإيرانية، مع تعهد بمواصلة استهداف البنى التحتية العسكرية والعسكرية الإيرانية.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل، خاصة مع تدخل أمريكا بضرب 3 مفاعلات نووية رئيسية في طهران أمس الأحد.

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الاحتلال الإسرائيلي طهران إيران وإسرائيل
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