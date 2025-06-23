خامنئي يلجأ إلى روسيا.. و بوتين: نحاول المساعدة

وكالات

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو، اليوم الإثنين، لطلب المزيد من المساعدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وندد بوتين، خلال اجتماعه مع عراقجي، بالهجوم الأمريكي والإسرائيلي على طهران، قائلًا إن "العدوان على إيران لا مبرر له، ونحاول مساعدة الشعب الإيراني".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن "التحركات الأمريكية والإسرائيلية غير شرعية، ونشكر أصدقاءنا الروس على التنديد بهذه الأعمال".

وذكر مصدر كبير لوكالة "رويترز"، أن وزير الخارجية الإيراني سيسلم رسالة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، طالبًا دعمه.

وقالت مصادر إيرانية لـ"رويترز"، إن إيران "غير راضية" عن الدعم الروسي في الوقت الحالي وتريد من بوتين بذل المزيد من الجهود لمساندتها في مواجهة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. لكن لم تذكر المصادر طبيعة المساعدة التي تريدها طهران.

وأدانت روسيا، اليوم الاثنين، التصعيد في منطقة الشرق الأوسط بعد الضربات الأمريكية، معربة عن أسفها العميق.

وقالت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، إن مساعدة روسيا لإيران تتوقف على طلبها، مشيرة إلى أنه لم يتم إبلاغ موسكو "بالتفصيل" من قِبل الولايات المتحدة قبل شن الضربات على إيران.

وأضاف الكرملين ردًا على سؤال عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تغيير النظام في إيران، "الأمر متروك لشعب البلد المتضرر لتحديد مصير قيادته وليس لدولة ثالثة"، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية.

وقال الكرملين، إن ما حدث للمنشآت النووية في إيران بعد الضربات الأمريكية لم يُكشف عنه بعد وهذه مسألة تدعو للقلق، لافتًا إلى أن عدد الأطراف المشاركة في الصراع بين إيران وإسرائيل يتزايد.

واستقبل الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة موسكو، إذ أكد أن "العدوان المستفز ضد إيران لا يستند إلى أي مبررات أو أعذار"، وأن زيارة عراقجي "ستتيح بحث كيفية الخروج من الوضع الراهن بالشرق الأوسط"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.