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صاروخ إيراني يضرب منشأة كهرباء إسرائيلية

11:44 ص الإثنين 23 يونيو 2025

الصاروخ الإيراني في بئر سبع

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وكالات

أفادت شركة الكهرباء الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بإصابة منشأة استراتيجية تابعة للشركة في جنوب إسرائيل.


وأعلنت الشركة، اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لها جنوبي إسرائيل.


وفي السياق ذاته، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، شركة الكهرباء في جنوب إسرائيل تعرضت لإصابة مباشرة.


وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، برصد إطلاق 9 صواريخ إيرانية على وسط وجنوب إسرائيل والقدس.


بينما قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في الجولان المحتل، ومناطق شمال إسرائيل.


ومن جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المنظومات الدفاعية تعمل لاعتراض صواريخ أُطلِقت من إيران.

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صاروخ إيراني ضرب منشأة كهرباء إسرائيلية إيران وإسرائيل
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