ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي بدمشق لـ20 قتيلًا و52 مصابًا



وكالات

أفادت وزارة وزارة الداخلية السورية، أن انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية في تصريح نقلته وكالة "سانا"، مقتل 20 مدنيا وإصابة 52 آخرين في حصيلة محدثة جراء لهجوم الإرهابي الذي استهدف الكنيسة.

وحسب مصادر أمنية ووزارة الصحة السورية، سقط عشرات القتلى والمصابين جراء "هجوم إرهابي" ناجم عن انفجار استهدف كنيسة مار إلياس بمنطقة الدويلعة في العاصمة دمشق، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكرت وكالة "سانا" أن "سيارات الإسعاف تنقل المصابين والضحايا من مكان وقوع التفجير داخل كنيسة مار إلياس بالدويلعة، وأن قوى الأمن الداخلي تنتشر في المنطقة لتأمينها".