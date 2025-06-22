وكالات

أفادت شركة "أمبري" البريطانية، المتخصصة في الأمن البحري، بأن ثمة تهديدًا مرتفعًا للشحن التجاري المرتبط بالولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال مركز معلومات القوة البحرية المشتركة متعددة الجنسيات التي تقودها واشنطن، إنه صنف التهديد الموجه للشحن التجاري المرتبط بالولايات المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن بأنه "مرتفع" بعد القصف الأمريكي لمنشآت إيران النووية، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

ومن جانبه، قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأحد، إن الضربات التي نفذها سلاح الجو الأمريكي على مواقع إيرانية "أخرت إلى حد كبير قدرة إيران على تطوير سلاح نووي"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".

وأضاف فانس، خلال حديثه لقناة "ايه بي سي" الأمريكية، "لا أريد الخوض في المعلومات الاستخبارية الحساسة، لكننا نعرف أننا أخّرنا البرنامج النووي الإيراني الى حد كبير الليلة الماضية، أكان لسنوات أم أكثر من ذلك".

وأضاف "لسنا في حرب مع إيران، نحن في حرب ضد برنامج إيران النووي وأعتقد أن الرئيس (دونالد ترامب) اتخذ خطوة حاسمة لتدمير هذا البرنامج الليلة الماضية".

ونفذت القوات الجوية الأمريكية، فجر اليوم الأحد، هجومًا استهدف ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه على طهران القبول بإنهاء الصراع.