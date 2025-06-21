خارقة للتحصينات.. تحرك طائرات "الشبح" الأمريكية نحو الشرق الأوسط



وكالات

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن طائرتين إلى ثلاث طائرات أمريكية من طراز "B-2 Spirit"، المعروفة بقدراتها الشبحية، أقلعت من قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميزوري الأمريكية، في تحرك لافت وسط التوترات المتصاعدة مع إيران.

وأوضحت القناة أن الطائرات، القادرة على حمل قنابل خارقة للتحصينات والمصممة خصيصًا لاختراق مواقع شديدة التحصين مثل المنشأة النووية الإيرانية في فوردو، تتلقى دعمًا جويًا من طائرات تزويد بالوقود تابعة لسلاح الجو الأميركي.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت هذه الطائرات في مهمة تدريبية أو ضمن تحرك عسكري فعلي نحو المنطقة.