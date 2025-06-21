إسرائيل.. 33 مصابًا بقصف صاروخي إيراني استهدف حيفا مساء الجمعة

وكالات

أفادت شبكة "سي إن عن" الأمريكية، بإصابة 33 إسرائيل نتيجة قصف صاروخي إيراني استهدف مدينة حيفا جنوبي إسرائيل.

وأشار مستشفى رمبام في حيفا، إلى أن أحد المصابين في حالة خطيرة، بينما 2 آخرين في حالة متوسطة بعد الهجوم الإيراني، لافتا إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لـ16 آخرين أُصيبوا بجروح طفيفة.

وقال متحدث باسم مركز "بني صهيون الطبي" في حيفا، إن المركز استقبل 14 مصابا بجروح خفيفة بعد الضربات الإيرانية مساء الجمعة.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن خدمات الطوارئ الإسرائيلية، أصيب 685 مستوطنا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على إيران، موضحا أن من بين هؤلاء 643 أصيبوا بجروح طفيفة، وفق "نجمة داود".

وأكدت جمة داود، مقتل 24 إسرائيل منذ بدء الهجمات الإيرانية الانتقامية على إسرائيل.