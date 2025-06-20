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المندوب الإسرائيلي بمجلس الأمن: إيران حاولت اغتيال نتنياهو وترامب

08:31 م الجمعة 20 يونيو 2025

نتنياهو

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وكالات

اتهم المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن، اليوم الجمعة، النظام الإيراني بتهديد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن طهران تمارس سياسات عدائية تتضمن تمويل الإرهاب، وتوسيع قدراتها الصاروخية والنووية، ومحاولات اغتيال لقيادات إسرائيلية وأميركية، وفق قوله.

وقال المندوب الإسرائيلي خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التصعيد الأخير، إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "دعا مرارًا إلى إبادة إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الحكومة الإيرانية حاولت اغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، واغتالت العديد من الإسرائيليين حول العالم"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن إيران تواصل توسيع قدراتها الباليستية، وتعمل على تطوير صواريخ يتجاوز مداها 4 آلاف كيلومتر، وهو ما يشكل تهديدًا عالميًا، مشددًا على أن لا شيء يهدد الأمن الدولي أكثر من الطموحات النووية الإيرانية.

وتابع المندوب الإسرائيلي: "إيران أطلقت صواريخ على مستشفى يقدم خدمات لملايين الأشخاص، ونحن نرد على منشآت عسكرية فقط، مع اتخاذ التدابير لتفادي إصابة المدنيين"، كما لفت إلى أن المدنيين الإسرائيليين يتوجهون يوميًا إلى الملاجئ تحت تهديد الصواريخ الإيرانية.


وانتقد المندوب ما وصفه بـ"صمت المجتمع الدولي"، قائلاً: "لقد نفد صبرنا، وعلى مجلس الأمن أن يضع حدًا لهذه المهزلة الإيرانية"، مؤكدًا أن إسرائيل قامت بالتحرك كملاذ أخير بعد استنفاد كل السبل الأخرى، وأضاف: "نحن نقوم بالعمل القذر نيابة عن العالم لحمايته من جرائم إيران".

وختم بقوله إن إسرائيل تبقى الهدف الأول لإيران، لكنها لن تكون الأخير إذا لم يتم كبح جماح النظام الإيراني.


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