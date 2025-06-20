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إعلام عبري: أحد الصواريخ الإيرانية في الضربة الأخيرة يحتوي على 26 صاروخا صغيرا

07:23 م الجمعة 20 يونيو 2025

ضربات ايران علي اسرائيل

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وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الصواريخ الإيرانية في الضربة الأخيرة يحتوي على رأس حربي متشظ يضم 26 صاروخا صغيرا، مشيرًة إلى أن الصاروخ تسبب بأضرار كبيرة في دائرة نصف قطرها مئات الأمتار.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تنفيذ الموجة السابعة عشرة من الهجمات المركّبة ضد أهداف إسرائيلية، في إطار عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكداً استهداف مواقع حيوية وعسكرية في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة.

وذكر الحرس الثوري في بيان رسمي أن الضربات طالت مراكز عسكرية ومنشآت صناعات دفاعية، إلى جانب مواقع قيادة وسيطرة، وشركات تساند الجهد العسكري الإسرائيلي، بالإضافة إلى قاعدتي "نواتيم" و"حتسريم" الجويتين.

وأشار البيان إلى أن هذه المواقع لعبت دوراً رئيسياً، في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان واليمن، فضلاً عن المشاركة في الحرب المفروضة على إيران منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

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