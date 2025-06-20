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روسيا وأوكرانيا تكملان سادس عملية تبادل أسرى بموجب اتفاق إسطنبول

06:29 م الجمعة 20 يونيو 2025

روسيا وأوكرانيا

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كييف - (د ب أ)

أجرت روسيا وأوكرانيا تبادلا آخر لأسرى الحرب في إطار اتفاق تم توسطت فيه إسطنبول في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما قال الطرفان اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن تبادل الأسرى السادس تم مجددا على الحدود الأوكرانية البيلاروسية.

ولم ترد أعداد رسمية عن الأسرى ضمن صفقة التبادل، لكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن الجانبين أطلقا سراح عدد متساو من الأسرى.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء عملية تبادل المقاتلين، وكتب عبر تطبيق تليجرام: "كان أغلبية المقاتلين الذين عادوا اليوم من الأسر الروسي قد ظلوا هناك لأكثر من سنتين".

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