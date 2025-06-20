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إعلام إيراني: الحرس الثوري استهدف مقر القناة 14 الإسرائيلية بصواريخ سجيل 3

05:18 م الجمعة 20 يونيو 2025

اطلاق صواريخ

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وكالات

أفاد موقع نور نيوز الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني استهدف مقر البث الميداني للقناة 14 الإسرائيلية في حيفا بصواريخ سجيل 3 وذلك بعد إنذار مسبق بالأمس.

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، أمس الخميس، إن إيران تخطط لقصف مكاتب القناة الـ14 الإخبارية الإسرائيلية، وذلك بعد اتهامها بأنها "قناة دعاية" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأفادت الهيئة، بأن إيران ستستهدف مكاتب التلفزيون في الأيام المقبلة وحثت جميع العاملين على إخلائها

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الحرس الثوري الإيراني صواريخ سجيل 3 حيفا بنيامين نتنياهو
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