إسرائيل توجه تحذيرًا لحزب الله بعد تعهد قيادته بدعم إيران

وكالات

وجهت إسرائيل، اليوم الجمعة، تحذيرًا شديد اللهجة إلى حزب الله اللبناني، بعد تصريحات قيادته التي تعهدت بدعم إيران في ظل التصعيد الإقليمي المتزايد.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "حزب الله سيدفع الثمن إذا تورط في أعمال إرهابية"، مضيفًا: "إذا كان هناك إرهاب، فلن يكون هناك حزب الله"، في إشارة إلى رد عسكري محتمل على أي تحرك ميداني من جانب الجماعة المدعومة من طهران.

وأضاف كاتس: "لم يتعلم الأمين العام لحزب الله من أسلافه، وهو يهدد بالتحرك ضد إسرائيل بتعليمات من الديكتاتور الإيراني"، وتابع موجهًا التحذير إلى قيادة الحزب: "أنصح الوكيل اللبناني بالحذر، وأن يدرك أن إسرائيل قد فقدت صبرها على الإرهابيين الذين يهددونها".

ويأتي هذا التصعيد في الخطاب بعد أن أدلى الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، بتصريحات قال فيها: "نحن إلى جانب إيران في مواجهة هذا الظلم العالمي... ولسنا محايدين".

وأضاف أن دعم الحزب لطهران يأتي "دفاعًا عن استقلال لبنان وحرية قراره في مواجهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي".