لصد الصواريخ الإيرانية.. إسرائيل تتكلف 200 مليون دولار يوميًا

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الحرب مع إيران تكلف إسرائيل مئات ملايين الدولارات بشكل يومي، وهو ما قد يحد من قدرتها على خوض حرب طويلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أكبر تكلفة منفردة هي الصواريخ الاعتراضية اللازمة لصد الصواريخ الإيرانية، والتي قد تبلغ تكلفتها وحدها 200 مليون دولار يوميا، وفق تقديرات خبراء.

وأوضحت الصحيفة، أن الطائرات والذخائر التي تستخدمها إسرائيل في قصف المواقع الإيرانية والأضرار غير المسبوقة التي لحقت بالمباني في إسرائيل، إلى تكلفة الحرب على إيران.

وتظهر التقديرات حتى الآن، أن إعادة بناء أو إصلاح الأضرار قد يكلّف إسرائيل ما لا يقل عن 400 مليون دولار، وفق الخبراء.