"الحرية لفلسطين".. مصارع أيرلندي يُبرج خصمه الإسرائيلي ضربًا (فيديو)

وكالات

شهدت إحدى حلبات المصارعة مشهدًا لافتًا، بعدما لقّن المقاتل الأيرلندي بادي مكوري منافسه الإسرائيلي شوكي فاراج درسًا قاسيًا، في نزال حماسي شهده جمهور كبير تفاعل بقوة مع موقف مكوري المناصر للقضية الفلسطينية.

وقبل انطلاق المباراة، دخل مكوري إلى الحلبة وهو يضع العلم الفلسطيني على كتفيه، وصرخ أمام الجمهور: "الحرية لفلسطين"، في رسالة تضامن واضحة مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وخلال النزال، سيطر مكوري على خصمه الإسرائيلي، وأمطره باللكمات وسط تفاعل الجماهير، التي ردّدت بدورها هتافات مؤيدة لفلسطين.

وانتهت المواجهة بفوز المقاتل الأيرلندي بقرار جماعي من الحكام، فيما اعتبر كثيرون أداءه الرياضي والسياسي معًا رسالة رمزية في وجه آلة القتل الإسرائيلية.

ويأتي هذا الموقف الشعبي الأيرلندي في سياق تصاعد المواقف الرسمية في دبلن ضد سياسات إسرائيل في قطاع غزة، إذ اتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، في تصريحات يوم 22 مايو، الحكومة الإسرائيلية بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مؤكدًا أن هناك "نمطًا مستمرًا لجرائم الحرب، وتهجيرًا قسريًا منظمًا لسكان غزة".

وقال هاريس إن إسرائيل تسعى إلى "تطهير القطاع من سكانه"، مؤكدًا أن تلك الأفعال تشكل جريمة حرب، وأشار إلى أن العالم لم يقم بما يكفي من الضغوط على إسرائيل لتغيير مسارها.

وأوضح الوزير الأيرلندي أنه سيدرس مشروع قانون لحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، كما دعا إلى تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.