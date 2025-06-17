وكالات

علق الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج على ما تم تداوله بشأن تخطيط إسرائيل لإغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض الخطة الإسرائيلية لاغتيال خامنئي.

وقال هرتسوج، خلال مقابلة أجراها مع مذيع شبكة CNN، وولف بليتزر، إن الأمر متروك للسلطة التنفيذية التي اتخذت جميع القرارات المتعلقة بشأن الحرب مع إيران.

وعلى الرغم من أن الرئيس الإسرائيلي لم يجب صراحة عن هل يؤيد فكرة اغتيال خامنئي أم لا؟، فإنه قال "يجب على المرء أن يتذكر أنه في عهد خامنئي، كانت هناك أسوأ بنية تحتية للإرهاب، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم بنيّة واضحة"، وفق تعبيره.

وزعم هرتسوج، أن هذه الحرب يمكن تهدئتها وتحقيق الاستقرار في العالم، إذا مُنعت إيران من امتلاك السلاح النووي.

وفيما يتعلق بمدى تأثير الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، قال هرتسوج، إن قدرات طهران النووية تراجعت، وفق زعمه. ووجه الرئيس الإسرائيلي الشكر لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على الدعم الذي قدمه لتل أبيب.

وأمس الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي من شأنه أن "يُنهي القتال مع إيران، لا أن يصعّده".

وأضاف نتنياهو في حديثه مع شبكة " ABC News": "لقد عانينا من نصف قرن من الصراع الذي أشاعه هذا النظام الذي يروع الجميع في الشرق الأوسط، وينشر الإرهاب والتخريب والتآمر في كل مكان".