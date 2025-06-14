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حماس: الرد الإيراني يثبت أن "الغطرسة لا تمرّ دون رد"

12:47 م السبت 14 يونيو 2025

حماس

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وكالات


قالت حركة حماس إن الرد العسكري الإيراني على إسرائيل يؤكد أن "لا غطرسة دون رد، ولا اعتداء دون جزاء"، في تعليق على الهجوم الصاروخي والطائرات المسيّرة الذي استهدف مواقع إسرائيلية.

وأوضح عزّت الرشق، عضو المكتب السياسي للحركة، على تلغرام، أن "عشرات الصواريخ الدقيقة والمسيرات نجحت في بلوغ أهدافها داخل عمق الكيان، رغم كل الضجيج عن القبة الحديدية ومنظومتي حيتس ومقلاع داوود"، مشيرًا إلى أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية فشلت في التصدي للهجوم.

وأضاف الرشق أن "الاحتلال الإسرائيلي يكتوي اليوم بنارٍ طالما أشعلها في شعوب المنطقة"، مؤكداً أن الرسالة من هذا الرد واضحة: "من يعتدي سيدفع الثمن".


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