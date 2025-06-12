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من الإقلاع حتى التحطم.. فيديو يوثق رحلة الطائرة الهندية المنكوبة

06:07 م الخميس 12 يونيو 2025

الطائرة الهندية المنكوبة

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وكالات

وثقت كاميرات المراقبة لحظات صادمة لطائرة الخطوط الجوية الهندية "بوينج 787-8 دريملاينر" قبيل تحطمها، حيث أظهر مقطع الفيديو فقدانًا مفاجئًا للرفع بعد ثوانٍ من الإقلاع من مطار أحمد آباد، أثناء رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن.

الرحلة التي تحمل الرقم AI-171 كانت تقل 242 شخصًا بينهم 12 من أفراد الطاقم، قبل أن تختفي عن شاشات الرادار بعد إرسال نداء استغاثة لم يُستجب له.

ولكن المأساة الأخيرة لم تكن الأولى من نوعها بالنسبة للطائرة أو نفس خط الرحلة، ففي 13 ديسمبر 2024، أُلغيت رحلة AI-171 من أحمد آباد إلى لندن بسبب خلل فني أثّر على نحو 300 راكب.

وفي ذات الشهر، اضطرت رحلة قادمة من لندن للهبوط اضطراريًا في المطار نفسه بسبب عطل مشابه، ما أثار غضب الركاب بعد تأخر طويل.

كما سجّلت طائرة أخرى من نفس الطراز وتحمل رقم AI113 تسريبًا في النظام الهيدروليكي أثناء رحلتها من دلهي إلى برمنغهام، مما عطّل عمليات الهبوط والإقلاع في مطار برمنغهام لأكثر من نصف ساعة، وتسبب في إلغاء رحلة العودة.

الطائرة المنكوبة دخلت الخدمة في أغسطس 2013، أي منذ أكثر من 11 عامًا، وتعمل بمحركات GEnx-1B64، المصممة للطائرات متوسطة السعة عريضة البدن.

وتأتي هذه الحوادث المتكررة في ظل أزمة داخل أسطول الخطوط الجوية الهندية، حيث أُلغيت أكثر من 100 رحلة بين الهند والولايات المتحدة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2024، بسبب نقص الطائرات المتاحة والصيانة المتكررة.

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