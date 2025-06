برمز "القلب".. ماسك يعلّق على تصريحات لترامب عنه

القاهرة- مصراوي:

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رمز "القلب" على منشور في منصة "إكس" تضمن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبّر فيها عن تمنياته بالخير لماسك، ووصف العلاقة التي جمعتهما سابقًا بـ"المميزة".

تصريحات ترامب جاءت ردًا على سؤال صحفي بشأن تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، اتهم ماسك بتعاطي المخدرات.

وقد أبدى ترامب تفهّمه لماسك، وتمنّى له الخير، في ما بدا أنه تهدئة للتوترات الأخيرة بين الطرفين.

President Donald Trump on Elon Musk: “We had a great relationship and I wish him well — very well, actually.” pic.twitter.com/FhiZcP4xYw