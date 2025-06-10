برمز "القلب".. ماسك يعلّق على تصريحات لترامب عنه

القاهرة- مصراوي:

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك رمز "القلب" على منشور في منصة "إكس" تضمن تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبّر فيها عن تمنياته بالخير لماسك، ووصف العلاقة التي جمعتهما سابقًا بـ"المميزة".

تصريحات ترامب جاءت ردًا على سؤال صحفي بشأن تقرير نشرته "نيويورك تايمز"، اتهم ماسك بتعاطي المخدرات.

وقد أبدى ترامب تفهّمه لماسك، وتمنّى له الخير، في ما بدا أنه تهدئة للتوترات الأخيرة بين الطرفين.

President Donald Trump on Elon Musk: “We had a great relationship and I wish him well — very well, actually.” pic.twitter.com/FhiZcP4xYw — ALX 🇺🇸 (@alx) June 9, 2025

هذا التفاعل الودي من ماسك لم يكن مفاجئًا للمتابعين، خصوصًا بعد سلسلة من التوترات العلنية بين الرجلين خلال الأيام الماضية، بدأها ماسك بانتقاده لمشروع قانون قدّمه ترامب بشأن خفض الضرائب والإنفاق، ووصفه بأنه "قبيح ومقزز".

من جانبه، علّق والد إيلون ماسك، إيرول ماسك، على الخلاف العلني بين ابنه والرئيس الأمريكي، قائلًا إن كليهما مرّ بضغط شديد استمر لأشهر، وإن "هذا الخلاف يجب أن ينتهي".

وفي تصريح نقله مراسل "رويترز" خلال مؤتمر لرجال أعمال روس في موسكو، قال إيرول ماسك: "عانيا توترًا شديداً لخمسة أشهر، وبعدما أزيحت كل الأطراف الأخرى، وبقيا وحدهما في الساحة، بدأ كل منهما بتفريغ كل ما بداخله. الآن، يحاولان التخلص من بعضهما البعض، لكن هذا يجب أن يتوقف".

وعند سؤاله عن مآل الخلاف، أجاب: "سينتهي الأمر على خير... قريبًا جدًا".