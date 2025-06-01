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الأورومتوسطي: فيديو الاحتلال لنفي مسؤوليته عن مجزرة رفح يتحول إلى فضيحة

11:04 م الأحد 01 يونيو 2025

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وكالات

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن الفيديو الذي نشره الاحتلال لنفي مسؤوليته عن مجزرة رفح انقلب ضده، حيث ظهر أنه يُظهر سرقة عصابة مدعومة من إسرائيل لشاحنات في خان يونس وليس في رفح.

وأوضح المرصد أن المدنيين حاولوا استعادة المساعدات المسروقة، فما قوبل بإطلاق نار من العصابة تحت مراقبة الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن اللقطات التي نشرها جيش الاحتلال جاءت للتنصل من مسؤوليته عن مجزرة رفح، لكنها في الحقيقة كشفت عن جريمة جديدة تتمثل في حماية العصابات ورعايتها للنهب.

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مجزرة رفح سرقة شاحنات مساعدات غزة الاحتلال الإسرائيلي
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