إعلان

28 قتيلاً بالهند جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

11:52 ص الأحد 01 يونيو 2025

28 قتيلاً بالهند جراء الفيضانات والانهيارات الأرضي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جواهاتي - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة استمرت لأيام في ولايات شمال شرق الهند إلى 28 قتيلا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن صحيفة "إنديان إكسبريس".

ووضعت السلطات المحلية المنطقة في حالة تأهب قصوى. وذكرت الصحيفة استنادا إلى إدارة الإغاثة وإدارة الكوارث في مانيبور أن 277 شخصا في مانيبور تم إجلاؤهم ونقلهم إلى ثمانية مخيمات إغاثة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انهيارات أرضية فيضانات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

صور وفيديو.. تشغيل الأتوبيس الترددي BRT مجانًا لمدة 24 ساعة
أمطار والعظمى بالقاهرة 31.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية