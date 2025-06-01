28 قتيلاً بالهند جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية

جواهاتي - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة استمرت لأيام في ولايات شمال شرق الهند إلى 28 قتيلا على الأقل، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن صحيفة "إنديان إكسبريس".

ووضعت السلطات المحلية المنطقة في حالة تأهب قصوى. وذكرت الصحيفة استنادا إلى إدارة الإغاثة وإدارة الكوارث في مانيبور أن 277 شخصا في مانيبور تم إجلاؤهم ونقلهم إلى ثمانية مخيمات إغاثة.