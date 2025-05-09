ترامب يقيل أمينة مكتبة الكونجرس كارلا هايدن

واشنطن- (أ ب)

أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمينة مكتبة الكونجرس كارلا هايدن بشكل مفاجئ يوم الخميس مع استمرار البيت الأبيض في التخلص من أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم يعارضون الرئيس وأجندته.

وتم إبلاغ هايدن في رسالة بريد إلكتروني في وقت متأخر من يوم الخميس من مكتب شؤون الموظفين الرئاسي في البيت الأبيض، وفقا لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس.

وكانت هايدن، التي تم تثبيتها من قبل مجلس الشيوخ في هذا المنصب في عام 2016، أول امرأة وأول أمريكية من أصل أفريقي تشغل منصب أمين مكتبة الكونجرس.

وبدأت الرسالة بـ"كارلا، بالنيابة عن الرئيس دونالد ج. ترامب، أكتب إليك لإبلاغك بأن وظيفتك كأمينة مكتبة الكونجرس لم تعد سارية بشكل فوري. أشكرك على خدمتك"، وأكد متحدث باسم مكتبة الكونجرس أن البيت الأبيض أبلغ هايدن بإعفائها من منصبها.

وكانت هايدن، التي كان من المقرر أن تنتهي فترة ولايتها التي استمرت 10 سنوات العام المقبل، قد تعرضت لردود فعل عنيفة من مجموعة مناصرة للمحافظين اتهمتها هي وقادة مكتبات آخرين بالترويج لكتب أطفال وصفت بأنها ذات محتوى ”متطرف“ ومواد أدبية ألفها معارضو ترامب.

وقد أثارت هذه الخطوة غير المتوقعة من قبل ترامب غضب الديمقراطيين في الكونجرس، الذين كشفوا في البداية عن الإقالة.

وقالت النائبة عن ولاية كونيتيكت، روزا ديلاورو، وهي أكبر عضو ديمقراطي في لجنة المخصصات في مجلس النواب، إنه تم ”إقالة هايدن بقسوة" من قبل ترامب وطالبت بتفسير من الإدارة عن سبب إقالتها.