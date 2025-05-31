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عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يعرقل الصفقة ويخالف إرادة الشعب

01:24 م السبت 31 مايو 2025

نتنياهو

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وكالات

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ"العمل ضد الأسرى وضد إرادة الشعب"، في ظل استمرار الجمود في مفاوضات التهدئة والصفقة.

وقالت العائلات، في بيان مشترك: "مقترح الصفقة جاهز، والأسرى يذبلون، لكن نتنياهو وحكومته يرفضون ويعرقلون"، مؤكدة أن الوقت ينفد وأن الحكومة تتحمل مسؤولية ما وصفته بـ"الخذلان المتواصل".

ودعا البيان إلى تحركات شعبية عاجلة: "يجب أن نخرج إلى الشوارع، ونرفع صوتنا، ونطالب بإعادة الجميع عبر اتفاق وإنهاء الحرب".



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